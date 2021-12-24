أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال

دافع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن قراره بإبعاد المهاجم الجابوني بيير-ايمريك أوباميانج عن قائمة الفريق وتجريده من شارة القيادة.

ولم يكشف أرتيتا سبب قراره لكن تقارير قالت إنها بسبب عودة أوباميانج متأخرا من رحلة إلى فرنسا وأن شجارا نشب في تدريبات أرسنال كان سبب استبعاده.

وصرح الإسباني للصحفيين "لا أفرض سيطرتي بأن أكون ديكتاتورا أو شخصا بلا رحمة".

أخبار متعلقة
صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن

وواصل "أطلب شيئا واحدا فقط، الاحترام والالتزام. في مستوى مثل هذا، إن لم أحصل على ما أريد، سأحزم حقائبي وأذهب إلى مكان آخر لأن هذا أقل شيء يمكنني طلبه".

وأضاف "أتوقع ذلك من كل من يعمل في النادي، وأنا أولهم. لو جاء يوم لم أقدر على تحقيق ذلك سأغادر وأفعل شيئا آخر".

واستمر "لكي تنجح، عليك أن تكون شغوفا بشيء، وأن تمثل ناديا بهذا الحجم يمتلك تاريخا كبيرا. هذا أقل شيء عليك تقديمه، لن أطلب من اللاعب أن يضع الكرة في أقصى الزاوية كلما سددها، لكن سأطلب فعل الأشياء الصحيحة كل يوم لهذا النادي".

وشارك أوباميانج (32 عاما) في 15 مباراة مع أرسنال في الموسم الجاري.

آخر ظهور له مع المدفعجية كان في 6 ديسمبر الماضي حين شارك بديلا ضد إيفرتون.

ويستعد أوباميانج لقيادة منتخب بلده في كأس إفريقيا التي تنطلق 9 يناير المقبل.

أوباميانج أرسنال أرتيتا
نرشح لكم
صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" وكيل لاعبين: كافاني ليس سعيدا في مانشستر.. إما برشلونة وإما البرازيل أضرار تأجيل مباراة ليدز.. ليفربول يواجه تشيلسي بدون روبرتسون جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس
أخر الأخبار
أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه 56 دقيقة | الدوري المصري
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو ساعة | أوروبا
عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن ساعة | الدوري المصري
وكيله: ناد تركي انضم للمهتمين بـ سيف الدين الجزيري ساعة | ميركاتو
زوجته: مؤمن زكريا بخير.. ينتظر تأشيرة إنجلترا لاستكمال علاجه ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 24 ديسمبر 2021.. لقاء مرتقب بين المصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 2 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب