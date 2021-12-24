أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا

دافع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن قراره بإبعاد المهاجم الجابوني بيير-ايمريك أوباميانج عن قائمة الفريق وتجريده من شارة القيادة.

ولم يكشف أرتيتا سبب قراره لكن تقارير قالت إنها بسبب عودة أوباميانج متأخرا من رحلة إلى فرنسا وأن شجارا نشب في تدريبات أرسنال كان سبب استبعاده.

وصرح الإسباني للصحفيين "لا أفرض سيطرتي بأن أكون ديكتاتورا أو شخصا بلا رحمة".

وواصل "أطلب شيئا واحدا فقط، الاحترام والالتزام. في مستوى مثل هذا، إن لم أحصل على ما أريد، سأحزم حقائبي وأذهب إلى مكان آخر لأن هذا أقل شيء يمكنني طلبه".

وأضاف "أتوقع ذلك من كل من يعمل في النادي، وأنا أولهم. لو جاء يوم لم أقدر على تحقيق ذلك سأغادر وأفعل شيئا آخر".

واستمر "لكي تنجح، عليك أن تكون شغوفا بشيء، وأن تمثل ناديا بهذا الحجم يمتلك تاريخا كبيرا. هذا أقل شيء عليك تقديمه، لن أطلب من اللاعب أن يضع الكرة في أقصى الزاوية كلما سددها، لكن سأطلب فعل الأشياء الصحيحة كل يوم لهذا النادي".

وشارك أوباميانج (32 عاما) في 15 مباراة مع أرسنال في الموسم الجاري.

آخر ظهور له مع المدفعجية كان في 6 ديسمبر الماضي حين شارك بديلا ضد إيفرتون.

ويستعد أوباميانج لقيادة منتخب بلده في كأس إفريقيا التي تنطلق 9 يناير المقبل.