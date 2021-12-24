صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح وترينت ألكساندر أرنولد

احتل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر المركز الثالث في سباق أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2021 في تصويت صحيفة "جارديان" الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وتقيم الصحيفة الإنجليزية تصويتا سنويا يجمع الصحفيين من مختلف أنحاء العالم لاختيار أفضل 100 لاعب.

وفاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا بالمركز الأول، تلاه ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والأرجنتين.

أخبار متعلقة
مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن

ويأتي ذلك مغايرا لتصويت الكرة الذهبية حيث فاز ميسي بها للمرة السابعة وتلاه روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء صلاح ثالثا ليرتقي خمسة مراكز دفعة واحدة في التصويت عن العام الماضي، وهو أعلى مركز وصل له في تصويت الصحيفة حتى الآن.

وعن صلاح قالت الصحيفة: "جاء صلاح سابعا في سباق الكرة الذهبية ولم يتواجد في تشكيل الأفضل في العالم لعام 2021".

وأكمل "ارتقى هداف ليفربول الاستثنائي خمسة مراكز ليصل لأعلى مركز له على الإطلاق في التصويت".

وواصلت "ربما كان الموسم الماضي صعبا على ناديه لكن مساهمة صلاح الفردية في تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا كانت هائلة بتسجيله لـ31 هدفا إجمالا".

وأتمت الصحيفة "صلاح في طريقه لتجاوز ذلك الرقم بسهولة الموسم الجاري بعدما أصبح أول لاعب في ليفربول يصل لـ20 هدفا في خمسة مواسم متتالية منذ أيان راش من ثمانينيات القرن الماضي، ومستواه المميز دفع مدربه يورجن كلوب ليصفه بالأفضل في العالم".

وجاء ترتيب أول 10 لاعبين في التصويت كالتالي:

روبرت ليفاندوفسكي

ليونيل ميسي

محمد صلاح

كريم بنزيمة

جورجينيو

كيليان مبابي

إيرلنج هالاند

كريستيانو رونالدو

كيفن دي بروين

محمد صلاح ميسي ليفاندوسكي رونالدو ليفربول
نرشح لكم
أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا وكيل لاعبين: كافاني ليس سعيدا في مانشستر.. إما برشلونة وإما البرازيل أضرار تأجيل مباراة ليدز.. ليفربول يواجه تشيلسي بدون روبرتسون جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس
أخر الأخبار
أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه 34 دقيقة | الدوري المصري
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو 38 دقيقة | أوروبا
عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن 51 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: ناد تركي انضم للمهتمين بـ سيف الدين الجزيري 58 دقيقة | ميركاتو
زوجته: مؤمن زكريا بخير.. ينتظر تأشيرة إنجلترا لاستكمال علاجه ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 24 ديسمبر 2021.. لقاء مرتقب بين المصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 2 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب