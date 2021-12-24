صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"

احتل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر المركز الثالث في سباق أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2021 في تصويت صحيفة "جارديان" الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتقيم الصحيفة الإنجليزية تصويتا سنويا يجمع الصحفيين من مختلف أنحاء العالم لاختيار أفضل 100 لاعب.

وفاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا بالمركز الأول، تلاه ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والأرجنتين.

ويأتي ذلك مغايرا لتصويت الكرة الذهبية حيث فاز ميسي بها للمرة السابعة وتلاه روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء صلاح ثالثا ليرتقي خمسة مراكز دفعة واحدة في التصويت عن العام الماضي، وهو أعلى مركز وصل له في تصويت الصحيفة حتى الآن.

وعن صلاح قالت الصحيفة: "جاء صلاح سابعا في سباق الكرة الذهبية ولم يتواجد في تشكيل الأفضل في العالم لعام 2021".

وأكمل "ارتقى هداف ليفربول الاستثنائي خمسة مراكز ليصل لأعلى مركز له على الإطلاق في التصويت".

وواصلت "ربما كان الموسم الماضي صعبا على ناديه لكن مساهمة صلاح الفردية في تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا كانت هائلة بتسجيله لـ31 هدفا إجمالا".

وأتمت الصحيفة "صلاح في طريقه لتجاوز ذلك الرقم بسهولة الموسم الجاري بعدما أصبح أول لاعب في ليفربول يصل لـ20 هدفا في خمسة مواسم متتالية منذ أيان راش من ثمانينيات القرن الماضي، ومستواه المميز دفع مدربه يورجن كلوب ليصفه بالأفضل في العالم".

وجاء ترتيب أول 10 لاعبين في التصويت كالتالي:

روبرت ليفاندوفسكي

ليونيل ميسي

محمد صلاح

كريم بنزيمة

جورجينيو

كيليان مبابي

إيرلنج هالاند

كريستيانو رونالدو

كيفن دي بروين