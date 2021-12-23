وكيل لاعبين: كافاني ليس سعيدا في مانشستر.. إما برشلونة وإما البرازيل

قال أندري كوري وكيل اللاعبين إن إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ليس سعيدا في فريقه ومن الوارد أن يعود إلى أمريكا الجنوبية عبر بوابة كورينثيانز البرازيلي.

وقال كوري في حديثه مع الصحفي جورجي نيكولا عبر "تورسيدوريس": "إنه ليس سعيدا فييونايتد. هو شخص أعرف القليل عن تاريخه لأننا كنا على وشك ضمه إلى بالميراس في السابق".

وأضاف "هو شخص يملك مزرعة في أوروجواي ويحب أن يكون على مقربة من منزله، ولذلك من هذا المنطلق هناك إمكانية لعودته".

وأوضح "الآن إذا كان لديه عرض من برشلونة فلن يأتي إلى البرازيل، هذا واضح. إذا كان لديه خيار آخر غير برشلونة أو هذا المستوى من الأندية عموما، أعتقد أن انتقاله إلى كورينثيانز سيحدث".

وكان أندريه كوري واحد من الوكلاء الذين تدخلوا في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة في صيف 2013.

ويعاني كافاني مع يونايتد في الوقت الحالي، حيث بدأ 3 مباريات فقط كأساسي بسبب الإصابات وعودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد، على العكس من موسمه الأول الذي سجل خلاله 17 هدفا.