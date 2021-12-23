أضرار تأجيل مباراة ليدز.. ليفربول يواجه تشيلسي بدون روبرتسون

يحمل تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد أثرا سلبيا للأمام، بسبب آليات تطبيق إيقاف أندرو روبرتسون ظهير الفريق.

وكان روبرتسون قد تلقى البطاقة الحمراء المباشرة أمام توتنام هوتسبر في المباراة الماضية، ما يعني أنه معاقب بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

المباراة الأولى في هذا الإيقاف كانت مواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة والتي انتهت بفوز ليفربول بركلات الترجيح، أما الثانية فكان من المفترض أن تكون أمام ليدز، على أن يقضي الثالثة أمام ليستر أيضا ولكن في البريميرليج.

بهذه الطريقة سيصبح إيقاف روبرتسون ساريا على مباراتي ليستر، ثم مواجهة تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج في الدوري.

وكان روبرتسون قد تلقى بطاقة صفراء في هذه اللقطة، قبل أن يتم تعديل القرار إلى طرد عقب مراجعة تقنية الفيديو، وخيار ليفربول حاليا لتعويضه هو اليوناني كوستاس تسيميكاس.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث.