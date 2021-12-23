صفقة الإسماعيلي الأولى.. المهاجم البوليفى يصل السبت

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 19:17

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول بالنادى الاسماعيلى أن المهاجم البوليفى كارميلو ألجاراناز أرنيز يصل السبت إلى النادى.

وقال المصدر إن اللاعب سيكون أول الوافدين من التدعيمات فى حالة استكمال إجراءات التعاقد معه بصفة رسمية

وتابع "اللاعب سيتم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر".

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وجاء هذا اللاعب بترشيح من خوان براون مدرب الإسماعيلي الذى يؤمن بقدراته وامكانياته بحسب وصف المصدر، حيث سيكون داعما وبشدة للقدرات الهجومية للفريق.

ويتجه الاسماعيلى إلى إتمام التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحدد عددهم حتى الآن بأربعة لاعبين جميعهم من الاجانب، ومن المنتظر وصولهم تباعا خلال الأسبوع المقبل لإنهاء إجراءات التعاقد والقيد بقائمة الفريق.

براون الإسماعيلي أرنيز
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