جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

فيران توريس - مانشستر سيتي - أرسنال

حسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موقفه من ضم بديل لفيران توريس عقب رحيله من الفريق وإتمام انتقاله إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيران توريس

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس: "لا لن نضم أي مهاجم في ناير".

وأكمل "أعرف أن إدارة النادي تتفاوض حاليا مع برشلونة وعندما يتم كل شيء سنعلن عنه رسميا".

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وتابع "أريد أن يكون اللاعبين سعداء، وإن كان لدينا خيارين أو ثلاثة في الهجوم فربما كان يفكر فيران في البقاء معنا لفترة أطول".

وأضاف المدرب الإسباني "لكنني دائما يراودني لك الشعور أنه حال قدوم برشلونة أو ريال مدريد لبابك فمن الصعب رفضهما".

وأكمل "هما مازالا أقوى فريقان في العالم وهناك العديد من الأسباب الأخرى، وفيران من إسبانيا وبرشلونة يدق بابه وأتفهم سبب رغبته في الرحيل".

وأتم جوارديولا حديثه قائلا: "لا أستطيع إقناع اللاعبين بشيء ما عندما يكون ذهنهم مشغولا بشيء آخر هذا لا معنى له، ربما في أندية أخرى يجبرونهم على البقاء وأنا لا أتفق مع ذلك".

وكان اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم لسيتي قادما من فالنسيا في صيف عام 2020، وشارك الموسم الجاري في سبع مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

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