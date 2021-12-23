مدير مانشستر يونايتد يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في ولاية سولشاير

تحدث جون مورتو مدير الكرة في مانشستر يونايتد عن الأيام الأخيرة للمدرب السابق أولي جونار سولشاير، وكواليس المفاوضات مع المدرب الحالي رالف رانجنيك.

ونقلت صحيفة ميرور حديث مورتو مع أحد منتديات مشجعي النادي، حيث قال: "احتراما لأولي، نحن لم نفاوض أي مدربين آخرين قبل رحيله. خطتنا كانت التعاقد مع مدرب مؤقت خبير ورالف كان خيارنا الأول".

وأضاف "كنا نشعر بالتفاؤل حيال البداية القوية للموسم، وكنا نعتقد أننا سنواصل البناء على ما حققناه في آخر موسمين، وبعد النتائج المبشرة في البداية خرجت الأمور عن الخطة".

وأوضح "شعرنا أن أولي كان يستحق فرصة قلب الأمور، ولكننا لم نحصل على ردة الفعل المطلوبة بعد التوقف الدولي، ومباراة واتفورد جعلت الأمور واضحة بشأن حاجتنا للتغيير".

وقرر مانشستر يونايتد إقالة سولشاير عقب الخسارة أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أما عن فترة سولشاير في قيادة الشياطين الحمر، قال مورتو: "نحن جميعا نشعر بالإحباط بسبب رحيله، ولكنه يستحق أن يتم الحكم عليه بناء على أرقامه في آخر 3 سنوات وليس الأسابيع الأخيرة فقط".

وتابع "نجح أولي في الوصول بنا إلى المراكز الثلاثة الأولى لموسمين على التوالي، لأول مرة منذ اعتزال سير أليكس فيرجسون، وكان قريبا للغاية من التتويج بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي".

وواصل "لقد أعاد تعريف ثقافة النادي وأعاد تنظيم القائمة، ليتركنا في وضع أقوى مما كنا عليه حين عاد في 2018".

وبعد إقالة سولشاير، تولى مايكل كاريك تدريب الفريق مؤقتا لمدة 3 مباريات، فاز خلالها الشياطين الحمر على فياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا، كما تعادل مع تشيلسي 1-1 وفاز على أرسنال 3-2 في البريميرليج.

وكان كاريك مساعد سولشاير في الجهاز السابق، ولكنه آثر الرحيل تماما عقب فترته المؤقتة، وهو ما علق عليه مورتو قائلا: "مايكل كاريك أتى وقام بعمل جيد للغاية خلال 3 مباريات. شكرا له من كل شخص في النادي".

وأوضح "أردنا أن يبقى ولكننا تفهمنا أسباب مايكل ورغبته في خطوة بعيدة. من المهم أن نوضح أن قراره حُسم قبل وصول رالف كمدرب مؤقت".

وأخيرا عن التعاقد مع رانجنيك كمدرب مؤقت قال: "الآن يمكننا أن نأخذ وقتنا في عملية اختيار المدرب الدائم القادم. التعاقد مع مدرب هو واحد من أهم القرارات التي يتم اتخاذها في الأندية ولذلك يجب أن يتم اتخاذه بحرص".

واختتم "لدينا اتفاق مع رالف على البقاء لمدة عامين في دور استشاري، وهو ما يسمح لنا بالاستفادة من خبرته ونصحه لخدمة أهدافنا على المدى الطويل".

يذكر أن رانجنيك سيستمر في قيادة الفريق إلى نهاية الموسم، حيث نجح حتى الآن بتحقيق انتصارين في البريميرليج على كريستال بالاس ونورويتش، كما تعادل في مباراة تحصيل حاصل ضد يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.