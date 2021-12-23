الدرجة الثانية - باولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ12

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 18:25

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو

حافظ حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز على صدارة ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 12 جولة من المسابقة.

ورغم أن باولو لم يسجل في فوز بايونيرز على سبورتنج، لكن صاحب الـ37 عاما مازال في صدارة الهدافين.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 من هنا.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي لاعب فاركو: الحكم منح حمودي الإنذار الثاني بسبب تأخره في الخروج السوبر الإفريقي - الأهلي يبدأ اللقاء بـ 10 لاعبين.. وتغيير غير محتسب بعد 5 ثواني

ولم يشهد ترتيب الهدافين تغيرا هذه الجولة، ومع تبقي ثلاث مباريات لم يلعبا فيها حتى الآن.

حسام باولو في الصدارة برصيد 6 أهداف، وبالتساوي مع محمد حمبوزو مهاجم الأولمبي.

ومن خلفهما، يأتي أربعة لاعبين برصيد 5 أهداف، هم جابر سالم لاعب المصري بالسلوم، وكريم أشرف لاعب بلدية المحلة، ومحمد الدسوقي لاعب صيد المحلة، وحسام بركات لاعب الزرقا.

وجاء ترتيب هدافي مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية بعد 12 جولة كالتالي:

الدرجة الثانية مجموعة بحري دوري الدرجة الثانية حسام باولو
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي الدرجة الثالثة – وفاة حارس الرباط والأنوار بعد إغماء مفاجئ توأم متشابه وتجاوز وسوء تفاهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
صفقة الإسماعيلي الأولى.. المهاجم البوليفى يصل السبت 6 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير مانشستر يونايتد يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في ولاية سولشاير 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - باولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 59 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 ساعة | الدرجة الثانية
بينيتيز في ورطة.. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي