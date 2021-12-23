الدرجة الثانية - باولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ12

حافظ حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز على صدارة ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 12 جولة من المسابقة.

ورغم أن باولو لم يسجل في فوز بايونيرز على سبورتنج، لكن صاحب الـ37 عاما مازال في صدارة الهدافين.

للتعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 من هنا.

ولم يشهد ترتيب الهدافين تغيرا هذه الجولة، ومع تبقي ثلاث مباريات لم يلعبا فيها حتى الآن.

حسام باولو في الصدارة برصيد 6 أهداف، وبالتساوي مع محمد حمبوزو مهاجم الأولمبي.

ومن خلفهما، يأتي أربعة لاعبين برصيد 5 أهداف، هم جابر سالم لاعب المصري بالسلوم، وكريم أشرف لاعب بلدية المحلة، ومحمد الدسوقي لاعب صيد المحلة، وحسام بركات لاعب الزرقا.

وجاء ترتيب هدافي مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية بعد 12 جولة كالتالي: