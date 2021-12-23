الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12

تقدم حرس الحدود ودكرنس إلى الصدارة، فيما تراجع الأولمبي إلى المركز الثالث.

اشتد الصراع في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري بعد مرور 12 جولة من المسابقة، وأصبحت المنافسة على أشدها.

للتعرف على ترتيب هدافي المجموعة بعد مباريات الجولة الـ12 من هنا.

أقيمت اليوم الخميس، 5 مباريات من الجولة الـ12 لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.

دكرنس وحرس الحدود انتصرا على صيد المحلة، والزرقا، فيما تعثر الأولمبي بخسارة أمام كفر الشيخ، ليفرط في الصدارة.

وحول بلدية المحلة تأخره إلى فوز على المنصورة في دربي الدلتا بهدف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

نتائج المباريات رفعت حرس الحدود ودكرنس إلى صدارة المجموعة متساويين في الرصيد بـ 25 نقطة، فيما تراجع الأولمبي إلى المركز الثالث برصيد 24.

ويأتي كفر الشيخ رابعا ويلاحقهم بـ 22 نقطة بعد الفوز الغالي على الأولمبي، والذي أشعل المجموعة.

ومن وليس ببعيد، يأتي بلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة.

من جهة أخرى، قرر الحكم تأجيل مباراة ألعاب دمنهور مع أبو قير للأسمدة لتقام في وقت لاحق بسبب سوء أرضية الملعب بعد الأمطار الغزيرة.

وستقام مباراة الحمام مع الرجاء يوم الجمعة، ومباراة المصري بالسلوم مع المجد يوم الأحد المقبل.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في المجموعة كالتالي:

-دكرنس فاز على صيد المحلة 2-0.

-بايونيرز فاز على سبورتنج 1-0.

-حرس الحدود فاز على الزرقا 1-0.

-كفر الشيخ فاز على الأولمبي 3-1.

-بلدية المحلة فاز على المنصورة 2-1.

وبعد نتائج الجولة، أصبت ترتيب المجموعة كالتالي:

1-حرس الحدود: 25 نقطة.

2-دكرنس: 25 نقطة.

3-الأولمبي: 24 نقطة.

4-كفر الشيخ: 22 نقطة.

5-بلدية المحلة: 21 نقطة.

6-بايونيرز: 19 نقطة. "له مباراة مؤجلة"

7-أبو قير للأسمدة: 16 نقطة. "له مباراة مؤجلة"

ويتأهل صاحب المركز الأول عن كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الخمسة الأخيرة إلى الدرجة الثالثة.