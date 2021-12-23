مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي

بعد أيام من الغياب نتيجة تفشي فيروس كورونا بين صفوف فريقه عقد المدير الفني لمانشستر يونايتد رالف رانجنيك مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس.

ويحل يونايتد ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك الإثنين المقبل لملاقاته في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ رانجنيك حديثه في المؤتمر الصحفي قائلا: "بدأنا التدرب يوم الثلاثاء وتدربنا أمس والآن لدينا 25 لاعبا متاحين وبعيدا عن بول بوجبا فالكل متواجد وتدرب، التطور الذي حدث من الأسبوع الماضي كان إيجابيا".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "سنتدرب غدا ثم يحصل اللاعبون على راحة لقضاء الكريسماس ونخوض مرانا أخيرا بعد ذلك ونسافر إلى نيوكاسل مساء الأحد المقبل".

ووجه مدرب مانشستر يونايتد طلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائلا: "كما أتذكر فإن نظام الخمسة تبديلات تم وضعه بسبب جائحة كورونا وأعتقد أنه كان القرار الصائب وللحفاظ على طاقة اللاعبين خاصة إن كانوا عائدين من الإصابة من الفيروس".

وأردف "الوضع حاليا مشابه لما حدث قبل 18 عاما ولكن إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي تقام مبارياتها بثلاثة تبديلات فقط بينما في المقابل يُسمح لنا بوضع خمسة لاعبين على مقاعد البدلاء".

وانتقل رانجنيك للحديث عن إقامة مباريات الدوري الإنجليزي وقت أعياد الميلاد قال: "هذا تقليد كبير ويجب علينا احترامه وأتطلع لاختباره للمرة الأولى في مسيرتي التدريبية".

واستدرك "لكن هناك عدة أمور أود مناقشتها، إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي يقام فيها بطولتي كأس ففي فرنسي على سبيل المثال ألغوا واحدة، وأعرف سبب التمسك بإقامة كأس الرابطة وهذا لمساعدة الأندية لتحسين الأوضاع المالية، لكن الجدول مزدحم ونخوض الكثير من المباريات وهذا شيء يمكننا التحدث عنه ومناقشته".

وأردف موجها طلبا آخر "يمكننا أيضا الحديث عن إعادة المباريات وهذا تغير الآن ففي البلدان الأخرى نخوض أشواط إضافية وركلات الترجيح وهذه هي الموضوعات التي يمكننا الحديث عنها".

وعن القول بأن الغالبية العظمى من لاعبي فريقه ليسوا مُطعمين بلقاح فيروس كورونا قال رانجنيك: "كما أعرف فلدينا الكثير من اللاعبين حصلوا على اللقاح".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن كما رأينا فحتى مع حصولك على جرعة أو اثنتين أو ثلاثة ربما تلتقط الفيروس خاصة المتحور الجديد، اللقاح يساعد على الحماية من الأعراض الكبيرة وكما أعلم فإن من كان يعاني من الإصابة بالفيروس ظهرت عليه أعراض خفيفة فقط ولم يعاني منها".

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراتين مؤجلتين.

فيما يأتي نيوكاسل في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ10 نقاط بعدما خاض كل مبارياته الـ18.