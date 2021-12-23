بينيتيز في ورطة.. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

ديماراي جراي - إيفرتون × أرسنال

رفضت رابطة البريميرليج طلب نادي إيفرتون بتأجيل مباراته ضد بيرنلي التي ستقام يوم الأحد القادم ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك إيفرتون 6 غيابات بداعي الإصابة و5 في العزل بسبب فيروس كورونا، ما يترك للمدرب رافا بينيتيز 9 لاعبين فقط داخل الملعب بخلاف حراس المرمى.

وأعرب بينيتيز عن غضبه تجاه هذا الموقف في المؤتمر الصحفي حيث قال: "الآن يجب أن أفكر بشأن إمكانية الحصول على 11 لاعبا جاهزا لخوض المباراة. أنا متفاجئ حقا من أننا سنلعب هذه المباراة".

أخبار متعلقة
سبورت: ديمبيلي سيجدد لـ برشلونة ويخفض راتبه جوارديولا: وافقت على انتقال فيران توريس إلى برشلونة فيروس كورونا يؤخر انضمام لاعب واتفورد للمغرب في أمم إفريقيا تأجيل مباراة ليفربول المقبلة

ولم يملك إيفرتون أي عينات إيجابية خلال مباراته السابقة مع تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1-1، ولكن أظهرت النتائج لاحقا أن هناك 4 إصابات مؤكدة، قبل أن تظهر الخامسة.

وأضاف المدرب الإسباني "في الحقيقة نحن مضطرون للتعامل مع موقف صعب. يجب أن ننتظر إلى الغد ثم بعد الغد لنعرف من سيكون متاحا. لدينا 9 لاعبين داخل الملعب و3 حراس مرمى".

وأوضح "عملي الان هو إيجاد 11 لاعبا يمكنهم اللعب في الأماكن الصحيحة ضد بيرنلي، وهذا ليس سهلا".

وتم إخطار الأندية أن المباريات ستقام إذا كان النادي قادرا على وضع 14 لاعبا في قائمته.

يذكر أن البريميرليج أعلن تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد ومباراة واتفورد ضد وولفرهامبتون بسبب الجائحة.

إيفرتون البريميرليج بينيتيز
نرشح لكم
جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس مدير مانشستر يونايتد يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في ولاية سولشاير مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي تأجيل مباراة ليفربول المقبلة
أخر الأخبار
جوارديولا: لن نضم بديلا لـ فيران توريس 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير مانشستر يونايتد يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في ولاية سولشاير 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - باولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 42 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر رانجنيك عن – لقاح كورونا واحترام تقاليد إنجلترا.. وطلبين لمسؤولي الاتحاد الإنجليزي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ12 55 دقيقة | الدرجة الثانية
بينيتيز في ورطة.. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – انتصار الحدود ودكرنس.. وخسارة الأولمبي ساعة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – موهبة الأردن البارزة يقترب من الدوري القطري ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي