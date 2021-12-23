بينيتيز في ورطة.. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون

رفضت رابطة البريميرليج طلب نادي إيفرتون بتأجيل مباراته ضد بيرنلي التي ستقام يوم الأحد القادم ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك إيفرتون 6 غيابات بداعي الإصابة و5 في العزل بسبب فيروس كورونا، ما يترك للمدرب رافا بينيتيز 9 لاعبين فقط داخل الملعب بخلاف حراس المرمى.

وأعرب بينيتيز عن غضبه تجاه هذا الموقف في المؤتمر الصحفي حيث قال: "الآن يجب أن أفكر بشأن إمكانية الحصول على 11 لاعبا جاهزا لخوض المباراة. أنا متفاجئ حقا من أننا سنلعب هذه المباراة".

ولم يملك إيفرتون أي عينات إيجابية خلال مباراته السابقة مع تشيلسي التي انتهت بالتعادل 1-1، ولكن أظهرت النتائج لاحقا أن هناك 4 إصابات مؤكدة، قبل أن تظهر الخامسة.

وأضاف المدرب الإسباني "في الحقيقة نحن مضطرون للتعامل مع موقف صعب. يجب أن ننتظر إلى الغد ثم بعد الغد لنعرف من سيكون متاحا. لدينا 9 لاعبين داخل الملعب و3 حراس مرمى".

وأوضح "عملي الان هو إيجاد 11 لاعبا يمكنهم اللعب في الأماكن الصحيحة ضد بيرنلي، وهذا ليس سهلا".

وتم إخطار الأندية أن المباريات ستقام إذا كان النادي قادرا على وضع 14 لاعبا في قائمته.

يذكر أن البريميرليج أعلن تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد ومباراة واتفورد ضد وولفرهامبتون بسبب الجائحة.