مدرب المغرب: هناك احتمالات لضم بانون لقائمة أمم إفريقيا.. ومحبط للغاية من بنشرقي

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

بدر بانون يسجل ويحتفل بهدف تعادل المغرب في الجزائر

فتح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب الباب أمام احتمالات ضم بدر بانون مدافع الأهلي لقائمة أسود الأطلس في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

أعلن المدرب البوسني يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي خلت من اسم بانون وأشرف بنشرقي مهاجم الزمالك وشهدت العديد من المفاجآت (التفاصيل).

وقال خليلوزيتش عن غياب بدر: "بانون أحد اللاعبين الذين يمكنهم الشكوى بشكل شرعي من غيابه، لكنني أنظر أيضا إلى الأسماء الأخرى".

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وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الخميس "كان علي اتخاذ القرار، اختيار سفيان شاكلا مدافع لوفين البلجيكي يرضيني".

وتابع "أتمنى ألا يكون بانون غاضبا، أحب بدر كثيرا، لكنها مسألة اختيارات".

واستطرد "لقد أحببت أداء بدر بانون ومحمد الشيبي خلال بطولة كأس العرب التي حضرتها، لكنني محبط للغاية من أداء أشرف بنشرقي وسفيان رحيمي".

وأردف المدرب البوسني "بشكل عام أشعر بخيبة أمل من أداء منتخب المحليين".

وأتم "في حالة حدوث ظروف غير متوقعة خلال الأيام المقبلة يمكن أن ينضم بانون أو الشيبي إلى الفريق في كأس الأمم الإفريقية".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

وتنطلق البطولة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير القادم.

المغرب بدر بانون أشرف بنشرقي الأهلي الزمالك
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