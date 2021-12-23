قوائم أمم إفريقيا – بنشرقي وزياش خارج قائمة المغرب.. وحكيمي والزلزولي يتواجدان

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

المغرب كأس العرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022.

وشهدت القائمة عدم تواجد كل من أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك وسفيان رحيمي جناح الإماراتي ومحمد الشيبي ظهير الجيش الملكي.

كما غاب حكيم زياش جناح تشيلسي بسبب خلافاته المستمرة مع خليلوزيتش.

أخبار متعلقة
قوائم أمم إفريقيا - لاعبا الاتحاد وبيراميدز وزميل تريزيجيه يقودون بوركينا فاسو قوائم أمم إفريقيا – بيكلي يقود إثيوبيا قوائم أمم إفريقيا – أمير عبده يضم 26 لاعبا لقيادة جُزر القُمر في ظهورها الأول تصنيف فيفا - منتخب مصر يتمسك بمركزه.. رابع العرب وسادس إفريقيا

فيما تواجد عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الشاب في القائمة لأول مرة.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أنس الزنيتي (الرجاء) – منير المحمدي ( هاتاي سبور).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - سفيان علاكوش (ميتز) – أدم ماسينا (واتفورد) - سفيان الكرواني (نيخمين) – جواد ياميق (بلد الوليد) – سفيان شاكلا (لوفين) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – نايف أكرد (ستاد رين).

الوسط: فيصل فجر (سيفا سبور) – سفيان آمرابط (فيورنتينا) – يوسف أملاح (فيورنتينا) – أيمن برقوق (فرانكفورت) – إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) – عمران لوزا (واتفورد) – سليم املاح (ستاندر لييج) - عز الدين أوناحي (أنجيه).

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (برشلونة) - منير الحدادي (إشبيلية) – سفيان بوفال (آنجيه) - زكريا أبو خلال (ألكمار) - ريان ماي (فيرينتسفاروشي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – أيوب الكعبي (مالاطيا سبور).

وانضم الثلاثي بدر بانون ومحمد الشيبي وسفيان رحيمي إلى القائمة في وقت لاحق.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

المغرب بدر بانون أشرف بنشرقي
نرشح لكم
أمم إفريقيا 2021 - تعرف على القوائم النهائية لـ المنتخبات المشاركة في البطولة كرنفالات ماما أفريكا (2) – نهائي كلاسيكي ودربي مغاربي وإثارة في الإسكندرية كأس إفريقيا - المغرب.. عهد ما بعد زياش ماذا حدث لـ كوت ديفوار.. من منصات التتويج في 2015 إلى غياب الروح في 2021
أخر الأخبار
لتجنب الاستبعاد من الدوري.. ساليرنيتانا للبيع مقابل 15 مليون يورو 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة يد - منتخب مصر يواجه فرنسا في وديتين بعد اعتذار الدنمارك والنرويج عن الكأس الذهبي 4 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا 2021 - تعرف على القوائم النهائية لـ المنتخبات المشاركة في البطولة 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرنفالات ماما أفريكا (2) – نهائي كلاسيكي ودربي مغاربي وإثارة في الإسكندرية 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تعيين علاء عبد الصادق بدلا من حسام غالي في شركة الأهلي لكرة القدم 44 دقيقة | الدوري المصري
بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا.. كوكا: أتمنى عودة المنتخب بالكأس 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة رباعي ريال مدريد الأساسي بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
مدرب المغرب: برشلونة لا يحترم كأس أمم إفريقيا.. والزلزولي سينضم لنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 4 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية