قوائم أمم إفريقيا - لاعبا الاتحاد وبيراميدز وزميل تريزيجيه يقودون بوركينا فاسو

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 12:41

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو وغانا

ضم كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو 29 لاعبا للقائمة التي تستعد لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وانضم برتراند تراوري جناح أستون فيلا الإنجليزي إلى القائمة رغم غيابه عن الفريق بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة استدعاء ثنائي الدوري المصري: سعيدو سيمبوري (الاتحاد السكندري) وإريك تراوري (بيراميدز).

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ويغيب عن القائمة كل من لاسينا تراوري مهاجم شاختار الأوكراني، وبراين دابو لاعب وسط ريزا سبور التركي بسبب الإصابة.

ويتواجد منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون المستضيفة وإثيوبيا وكاب فيردي.

وجاءت قائمة بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي (شارلوا البلجيكي) – كيليان نيكيما (جو أهيد إيجيلز الهولندي) – بوبكارس ساواجودو (دوان البوركينابي) - فريد ودراوجو (القوات المسلحة البوركينابي).

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) – إيسوفو دياو (نهضة بركان المغربي) – ستيف ياجو (إيل ليماسول القبرصي) – سومايلا واتارا (الرجاء المغربي) – عباس أولا تراوري (هورويا كوناكري الغيني) – هيرمان نيكيما (ساليتاس البوركينابي) – ناصر ديجيا (بازل السويسري) – باتريك مالو (حسنية أغادير المغربي).

الوسط: سعيدو سيمبوري (الاتحاد السكندري) – دارماني نيكيما (هورويا كوناكري الغيني) - إسماعيل ودراوجو (باوك اليوناني) – جوستافو سنجاري (كويفلي الفرنسي) – بلاتي توريه (إسكلستونا السويدي) – أداما جوريا (راسينج روخيا الإسباني).

الهجوم: دانجو واتارا )لوريان الفرنسي) – جبريل واتارا (نهضة بركان المغربي) – زكريا سانوجو(أرارات الأرميني) – جيان بوتي كوامي (يانج أفريكانز التنزاني) – حسن باندي (إيسترا الكرواتي) – عبدول تابسوبا (ستاندر دو ليج البلجيكي) - إريك تراوري (بيراميدز) – محمد كوناتيه (أخمات جروزني الروسي) – سيريل بايالا (أجاكسيو الفرنسي)

ويعد أبرز إنجازات المنتخب البوركينابي وصافة نسخة 2013 لصالح نيجيريا.

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