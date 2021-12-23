قوائم أمم إفريقيا – بيكلي يقود إثيوبيا
الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 12:39
كتب : FilGoal
يقود شيملس بيكلي جناح الجونة، اختيارات ووبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، لكأس أمم إفريقيا.
وكذلك، تضم قائمة إثيوبيا المحترف السابق في الجونة وحرس الحدود جاتوش بانوم.
وضمت القائمة كل من..
حراسة المرمى: تيكيليماريام شانكو – فاسيل ميشيل – جمال تاسيو
الدفاع: رمضان يوسف – ديستا يوهانيس – أسرات تونجو – سليمان حميد – ياريد باييه – أسكالاو تاميني – ميجنوت ديبيبي – ميناف أوول
الوسط: إيمانويل يوهانيس – فيتسوم أليمو – جاتوش بانوم – مسعود محمد – شيملس بيكلي – فيرو سليمان – بيزابا ميليو
الهجوم: أبو بكر نصر – جاتانيه كيبيديه – إيمانويل ميشيل – ميسفين تافيسيه – داوا هوتيسا – شيكميت جوجيسا – مجيب قاسم
وتلعب إثيوبيا في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وبوركينا فاسو وكاب فيردي.
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