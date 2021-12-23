لحل أزمة الأهلي.. هل يتغير موعد كأس العالم للأندية؟

بعد الاستقرار على موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير المقبل، واستمرار أزمة التعارض بين مواعيدها ومواعيد كأس العالم للأندية، ظهرت في الآونة الأخيرة تحركات تشي باحتمالية تغيير موعد مونديال الأندية.

وحتى الآن، سيقام كأس العالم للأندية في أبو ظبي بين 3 فبراير و12 فبراير، ما يعني غياب لاعبي الأهلي الدوليين عنه في مباراته الأولى ضد مونتيري المكسيكي يوم 6 فبراير حال استمرار منتخبات مصر والمغرب وتونس ومالي التي تضم لاعبي الأهلي إلى ما بعد ربع النهائي.

ولكن، علم FilGoal.com من أكثر من مصدر مطلع في عدة أطراف محيطة بالأزمة، أن الساعات الأخيرة شهدت محاولات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإقناع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتأجيل كأس العالم للأندية لمدة 4 أيام.

تلك المحاولات زادت خلال وجود جميع الأطراف في الدوحة لحضور السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي نفسه على حساب الرجاء المغربي.

وبالتالي، ينتظر الجميع موقف فيفا النهائي من الأمر حيث يحل ذلك التعديل المحتمل أزمة كبرى للأهلي ومحتملة لمنافسه في دور الثمانية مونتيري المكسيكي.

أما تشيلسي، فحتى الآن، فأول مباراة له في الدوري الإنجليزي ستكون أمام كريستال بالاس يوم 19 فبراير، في حين أنه بحسب المواعيد الحالية قد يلعب نهائي كأس العالم للأندية يوم 12 فبراير.