طاهر محمد طاهر رجل مباراة السوبر الإفريقي 2021

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

حصد طاهر محمد طاهر جائزة رجل مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021.

وقاد طاهر الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر على حساب الرجاء المغربي.

طاهر شارك كبديل في الدقيقة 77، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.

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كما سجل ركلة الترجيح الخامسة على يمين أنيس الزينتي حارس مرمى الرجاء.

اللاعب البالغ 24 عاما سجل أول أهدافه مع الأهلي الموسم الجاري، بعدما سبق أن شارك كبديل في 4 مباريات.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي شارك طاهر في 46 مباراة سجل 7 وصنع 5.

وتوج طاهر مع الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

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