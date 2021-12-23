طاهر محمد طاهر رجل مباراة السوبر الإفريقي 2021

حصد طاهر محمد طاهر جائزة رجل مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021.

وقاد طاهر الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر على حساب الرجاء المغربي.

طاهر شارك كبديل في الدقيقة 77، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.

كما سجل ركلة الترجيح الخامسة على يمين أنيس الزينتي حارس مرمى الرجاء.

77' شارك كبديل. 🏟 90' سجل هدف التعادل. ⚽️ أحرز ركلة ترجيح. 🎯 أداء رائع من طاهر محمد لاعب الأهلي، استحق عليه لقب رجل مباراة كأس السوبر الإفريقي! 🤩#TotalEnergiesCAFSC | @Football2Gether pic.twitter.com/tqCnkvWvpU — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 23, 2021

اللاعب البالغ 24 عاما سجل أول أهدافه مع الأهلي الموسم الجاري، بعدما سبق أن شارك كبديل في 4 مباريات.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي شارك طاهر في 46 مباراة سجل 7 وصنع 5.

وتوج طاهر مع الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.