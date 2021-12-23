موسيماني: نعود الوطن كأبطال.. النسر يحلق

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي ضد الرجاء

تقدم بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بالشكر لكل من ساهم في الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وقال موسيماني عبر "تويتر": "نعود إلى الوطن كأبطال، ثلاث مرات شكراً جزيلا لكل من آمن بنا".

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وأضاف "إلى طاقمي واللاعبين ومجلس الإدارة والرئيس محمود الخطيب وجميع مشجعينا. الحمد لله".

وأتم "النسر يحلق".

وأصبح ذلك اللقب في السوبر الإفريقي هو الثاني على التوالي لموسيماني مع الأهلي بعد الفوز به على فريق مغربي آخر الموسم الماضي وهو نهضة بركان.

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