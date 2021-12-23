موسيماني: نعود الوطن كأبطال.. النسر يحلق

تقدم بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بالشكر لكل من ساهم في الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وقال موسيماني عبر "تويتر": "نعود إلى الوطن كأبطال، ثلاث مرات شكراً جزيلا لكل من آمن بنا".

وأضاف "إلى طاقمي واللاعبين ومجلس الإدارة والرئيس محمود الخطيب وجميع مشجعينا. الحمد لله".

وأتم "النسر يحلق".

We return home as champions, three times over! A massive thank you to all who believed in us. To my technical team, the players, the Board, President El Khatib and all our supporters. Alhamdulillah 🤲🏾 The Eagle soars! 🦅#TotalEnergiesCAFSC #ChangingTheGame #PitsoDiaries https://t.co/1gAShi9IIw — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 23, 2021

وأصبح ذلك اللقب في السوبر الإفريقي هو الثاني على التوالي لموسيماني مع الأهلي بعد الفوز به على فريق مغربي آخر الموسم الماضي وهو نهضة بركان.