عبد الحفيظ: إصابة السولية "وضع طبيعي" وأحيي اللاعبين على هذا الأمر.. وموقف تجديد معلول
الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 10:40
كتب : FilGoal
وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل مباراة السوبر ضد الرجاء المغربي، بالأمر الطبيعي.
وقال عبد الحفيظ لقناة صدى البلد: "المباراة كانت صعبة، بدأت بإصابة عمرو السولية وهو الوضع الطبيعي لأنه يلعب في مركز يركض بسببه كثيرا ويبذل مجهودا كبيرا. الإصابة في السمانة وسيجري آشعة يوم الخميس".
وشدد "كنا نعرف أن المباراة لم تكون سهلة لأننا نواجه خصما قويا، اللاعبون الدوليون دخلوا التدريبات قبل يومين فقط من المباراة".
وأكمل "كان هناك توتر في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني الأمور كانت مختلفة. أحيي اللاعبين على التركيز. الهدف كان في الدقيقة 90 ولم يكن هناك أي توتر وكان هناك الكثير من الهدوء".
وأردف "نريد الاستعداد بشكل جيد للدوري. لقب غائب عننا، لا نريد تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي لعبنا فيه مباريات جيدة في إفريقيا وحققنا نتائج سلبية في الدوري".
وانتقد عبد الحفيظ أداء جان جاك ندالا حكم المباراة، متهما إياه بمساعدة لاعبي الرجاء على إهدار الوقت.
وعن تجديد علي معلول قال: "الأمور تسير بشكل جيد، سنجلس فور العودة إلى مصر".
دراما كل الدراما، كل الإثارة، كل التشويق. الأهلي بطل السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي.
كما علمنا المعلق فارس عوض في تعليقه على دربي كازابلانكا الشهير، على هدف الرجاء نفسه في التعادل التاريخي 4-4 ضد الوداد.. لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.
احتاج الأمر، لهدف في الدقيقة 90، و6 ركلات ترجيح، ليتوج الأهلي بالبطولة، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، حيث سجل حميد أحداد في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90.
وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي بركلات الترجيح للمرة الثالثة بعد أن توج بنسخة 2006 على حساب الجيش الملكي، ونسخة 2007 ضد النجم الساحلي بتلك الكيفية، وتفادى خسارة مشابهة لنسخة 2015 ضد وفاق سطيف بعد أن سجل أيضا في الثانية الأخيرة ضد منافسه الجزائري وخسر بركلات الترجيح.
وحافظ الأهلي على لقبه الذي حصده الموسم الماضي في الدوحة أيضا على حساب نهضة بركان المغربي، وحرم الرجاء من حصد السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز به للمرة الأخيرة في نسخة 2019.