عبد الحفيظ: إصابة السولية "وضع طبيعي" وأحيي اللاعبين على هذا الأمر.. وموقف تجديد معلول

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل مباراة السوبر ضد الرجاء المغربي، بالأمر الطبيعي.

وقال عبد الحفيظ لقناة صدى البلد: "المباراة كانت صعبة، بدأت بإصابة عمرو السولية وهو الوضع الطبيعي لأنه يلعب في مركز يركض بسببه كثيرا ويبذل مجهودا كبيرا. الإصابة في السمانة وسيجري آشعة يوم الخميس".

وشدد "كنا نعرف أن المباراة لم تكون سهلة لأننا نواجه خصما قويا، اللاعبون الدوليون دخلوا التدريبات قبل يومين فقط من المباراة".

وأكمل "كان هناك توتر في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني الأمور كانت مختلفة. أحيي اللاعبين على التركيز. الهدف كان في الدقيقة 90 ولم يكن هناك أي توتر وكان هناك الكثير من الهدوء".

وأردف "نريد الاستعداد بشكل جيد للدوري. لقب غائب عننا، لا نريد تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي لعبنا فيه مباريات جيدة في إفريقيا وحققنا نتائج سلبية في الدوري".

وانتقد عبد الحفيظ أداء جان جاك ندالا حكم المباراة، متهما إياه بمساعدة لاعبي الرجاء على إهدار الوقت.

وعن تجديد علي معلول قال: "الأمور تسير بشكل جيد، سنجلس فور العودة إلى مصر".

دراما كل الدراما، كل الإثارة، كل التشويق. الأهلي بطل السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي.