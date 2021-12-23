إثارة الـ 10 دقائق الأولى تنصر ريال مدريد على أتليتك بلباو

اكتفى ريال مدريد وأتليتك بلباو بإثارة الـ 10 دقائق الأولى، وحقق الملكي فوزا على الفريق الباسكي بنتيجة 2-1 في ملعب سان ماميس في لقاء مقدم من الجولة 21.

ريال مدريد تقدم بثنائية في الدقيقة السابعة، وقلص بلباو الفارق في الدقيقة العاشرة.

ولأول مرة يحقق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفوز على ملعب سان ماميس بعدما خسر وتعادل في آخر زيارتين.

ولأول مرة لا يخسر ريال مدريد للمباراة السابعة على التوالي في ملعب سان ماميس (5 فوز وتعادلين).

فوز رفع رصيد الملكي إلى 46 نقطة من 19 مباراة بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني الذي لعب 18 مباراة.

التشكيل

وبدأ ريال مدريد في الهجوم بإدين هازارد أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بجوار كريم بنزيمة وفينيسوس جونيور.

وصف المباراة

توني كروس سدد في الدقيقة الثانية تصدى لها الحارس بسهولة.

الألماني في الدقيقة الرابعة مرر إلى توني كريم بنزيمة كرة داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة مقوسة رائعة على يسار الحارس.

وبعد 3 دقائق أضاف الفرنسي الهدف الثاني مستفيدا من كرة عائدة بالخطأ من الدفاع.

رفع بنزيمة رصيده إلى 15 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الليجا.

وفي الدقيقة العاشرة قلص أوهان سانسيت النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تيبو كورتوا.

شوط أول لم يشهد أي فرص جديدة.

وفي الشوط الثاني كاد إينياكي ويليامز أن يسجل هدف التعادل لكن كرته بمرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 61.,

نيكو ويليامز شقيق إينياكي كاد أن يسجل أيضا لكن كرته ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 86 أرسل نيكو عرضية لشقيقه إينياكي لكنها مرت من أمام أقدامه.

وكاد لوكا يوفيتش الذي شارك كبديل أن يسجل لكن الحارس أبعدها في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وأهدر كروس الهدف الثالث بفضل تألق الحارس في الدقيقة التالية لتنتهي المباراة بفوز الملكي.