محمود متولي: أتمنى أن يكون التتويج المقبل لـ الأهلي هو كأس العالم للأندية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

محمود متولي

يتمنى محمود متولي لاعب خط وسط الأهلي أن تكون البطولة المقبلة التي يتوج بها ناديه هي كأس العالم للأندية.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث محمود متولي لموقع الأهلي الرسمي عقب الفوز بلقب السوبر الإفريقي قائلا: "أتمنى أن تكون البطولة المقبلة التي نفوز بها هي كأس العالم للأندية".

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل وسيواجه مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وعن إصابة عمرو السولية قبل انطلاق مواجهة الرجاء بثواني معدودة قال: "الإصابة وضعتنا في ورطة والأمر كان صعبًا بالنسبة للمدير الفني واللاعبين، ولكن الأهلي كان على قدر المسئولية، وتغلب على جميع الصعاب وتوج باللقب".

وأتم "أهدرنا الكثير من الفرص وكنا نستطيع العودة في النتيجة خلال المباراة. السيناريو الذي حدث لم يكن متوقعًا، وفزنا باللقب لأن لكل مجتهد نصيب. أبارك لجمهور الأهلي ولطاهر محمد طاهر الذي سجل هدف التعادل في اللحظة الحاسمة".

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