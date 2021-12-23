قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 00:13

كتب : FilGoal

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن قرعة نارية للفرق الأربعة المتبقية في البطولة.

وسيلتقي أرسنال مع منافسه ليفربول في ملعب الإمارات.

فيما يواجه تشيلسي منافسه توتنام في ملعب ستامفورد بريدج.

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وتأهل أرسنال لنصف النهائي بعد الفوز على سندرلاند بخمسة أهداف لهدف.

فيما وصل ليفربول لتلك المرحلة بالفوز على ليستر سيتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفاز تشيلسي على برينتفورد بهدفين دون رد.

فيما انتصر توتنام على وست هام بهدفين لهدف.

ويعد ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع ثماني مرات بالتساوي مع مانشستر سيتي.

وكان آخر لقب توج به ليفربول في عام 2012.

أما أرسنال فتوج باللقب مرتين آخرهما في عام 1993.

فيما ظفر تشيلسي باللقب خمس مرات آخرهم في عام 2015.

وأخيرا توج توتنام باللقب أربع مرات آخرهم في سنة 2008.

ليفربول أرسنال تشيلسي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
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