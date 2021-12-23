كريم فؤاد: كنت واثقا من تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي.. وتمنيت اللعب أمام الجمهور

قال كريم فؤاد لاعب الأهلي إنه كان واثقا من تتويج فريقه بلقب السوبر الإفريقي أمام الرجاء مشددا أن المواجهة كانت صعبة.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث كريم فؤاد عقب المباراة قائلا: " كنت أثق بشدة في أننا سنفوز باللقب بأي شكل. لا يهم من يشارك في الملعب أو من يجلس على مقاعد البدلاء، لأننا جميعًا فريق واحد والكل يساند بعضه بعضا".

وواصل "عندما رأيت الجماهير في المدرجات كنت أتمنى أن أشارك في المباراة".

وأضاف "أهنئ الجماهير على الفوز باللقب. هذه أول بطولة لنا هذا الموسم، ونتمنى أن نفوز بالمزيد من الألقاب مستقبلًا. لم أكن أتمنى أن تغادر الجماهير ملعب المباراة وهم في حالة حزن، الحمد لله لأننا كنا سببا في إسعادهم".