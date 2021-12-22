ديانج: أتفاهم كثيرا مع حمدي فتحي.. والسوبر بداية التتويج بالمزيد من الألقاب

قال أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي إنه يتفاهم كثيرا مع حمدي فتحي مؤكدا أن التتويج بالسوبر الإفريقي سيكون بداية جديدة للتتويج بالمزيد من الألقاب.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث ديانج عقب المباراة قائلا: "سعيد بالتتويج بالبطولات مع الأهلي، وإضافة لقب جديد في تاريخي ومشواري ‏مع النادي. جماهير الأهلي دائمًا ما تكون السند والداعم للاعبين وهي دائمًا وراء ‏الفريق في كل مكان".

وعن إصابة عمرو السولية قبل انطلاق المباراة بثواني معدودة: "كانت مفاجأة بكل تأكيد وهو قدم بطولة كأس عرب مميزة مع منتخب مصر".

وأكمل "هناك تفاهم كبير بيني وبين لاعبي الفريق لا سيما حمدي فتحي الذي ‏لعب بجواره بعد إصابة السولية قبل انطلاق المباراة".

وأتم ديانج "لقب السوبر الإفريقي هو بداية جديدة للتتويج بالمزيد من الألقاب وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم لنا".