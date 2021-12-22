بيرسي تاو بعد التتويج بالسوبر الإفريقي: هذه بداية تحقيقي للتاريخ مع الأهلي

قال بيرسي تاو لاعب الأهلي إن التتويج بلقب السوبر الإفريقي هو بداية تحقيقه للتاريخ مع المارد الأحمر.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وقال بيرسي تاو صانع هدف تعادل الأهلي ضد الرجاء: "هذا شعور رائع. المباراة كانت صعبة جدا، وكنا متأخرين في النتيجة، ولكننا عُدنا مرة أخرى وسجلنا هدف التعادل. أنا سعيد للغاية للفوز بأول لقب لي مع الأهلي".

وعن قوله إنه اختار التاريخ حينما انضم للأهلي مطلع الموسم الجاري قال اللاعب الجنوب إفريقي: "هذه بداية تحقيقي للتاريخ".

وقال لويس ميكيسوني لاعب الأهلي: "الأهلي نادٍ كبير، لذلك يجب أن يفوز دائمًا، وأنا سعيد جدًا بهذا اللقب. شعور رائع أن نرى جماهير الأهلي بهذه الأعداد في المدرجات لأنهم يساعدوننا على تحقيق الفوز باستمرار".

وأتم "شيء رائع أن نجد الجماهير هنا في قطر ويدعمونا بذلك الشكل".