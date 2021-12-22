مؤتمر موسيماني: الرجاء أهدر الكثير من الوقت.. وتدربنا جيدا على ركلات الترجيح
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 23:27
كتب : FilGoal
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن الرجاء المغربي أهدر الكثير من الوقت خلال مباراة الفريقين وهو ما تسبب في هزيمتهم.
وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.
وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "أنا سعيد للغاية بالفوز وأشكر اللاعبين على المردود المميز الذي ظهروا به اليوم".
وواصل "تدربنا جيدا على ركلات الترجيح وأشكر جماهير الأهلي دعمهم ومساندتهم لنا طوال اليوم".
وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "المباراة كانت صعبة على الفريقين والرجاء أهدر الكثير من الوقت للحفاظ على تقدمه ولكننا عدنا وتوجنا باللقب".
وأصبح ذلك اللقب في السوبر الإفريقي هو الثاني على التوالي لموسيماني مع الأهلي بعد الفوز به على فريق مغربي آخر الموسم الماضي وهو نهضة بركان.