مؤتمر موسيماني: الرجاء أهدر الكثير من الوقت.. وتدربنا جيدا على ركلات الترجيح

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن الرجاء المغربي أهدر الكثير من الوقت خلال مباراة الفريقين وهو ما تسبب في هزيمتهم.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "أنا سعيد للغاية بالفوز وأشكر اللاعبين على المردود المميز الذي ظهروا به اليوم".

وواصل "تدربنا جيدا على ركلات الترجيح وأشكر جماهير الأهلي دعمهم ومساندتهم لنا طوال اليوم".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "المباراة كانت صعبة على الفريقين والرجاء أهدر الكثير من الوقت للحفاظ على تقدمه ولكننا عدنا وتوجنا باللقب".

وأصبح ذلك اللقب في السوبر الإفريقي هو الثاني على التوالي لموسيماني مع الأهلي بعد الفوز به على فريق مغربي آخر الموسم الماضي وهو نهضة بركان.