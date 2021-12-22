معلول يتحدث لأول مرة حول موقف تجديد عقده مع الأهلي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

علي معلول

تحدث علي معلول ظهير الأهلي للمرة الأولى حول موقف تجديد عقده مع النادي.

وقال معلول عبر أون تايم سبورتس: "سنجلس (مع النادي) فور العودة إلى مصر".

وتحدث معلول عقب فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي: "لقب غال، تعبنا من أجله لمدة 90 دقيقة".

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وشدد "ما حدث يدل على قيمة اللاعبين، والقادم أفضل".

وعن خسارة منتخب بلاده تونس للقب كأس العرب في النهائي ضد الجزائر قال: "المنتخب له معزة كبيرة عندي، وقدمنا بطولة محترمة وكنا أفضل. صنعنا فرصا وأضعنا لقبا كان مستحقا لتونس".

وأتم "نتمنى التعويض في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون".

دراما كل الدراما، كل الإثارة، كل التشويق. الأهلي بطل السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي.

كما علمنا المعلق فارس عوض في تعليقه على دربي كازابلانكا الشهير، على هدف الرجاء نفسه في التعادل التاريخي 4-4 ضد الوداد.. لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.

احتاج الأمر، لهدف في الدقيقة 90، و6 ركلات ترجيح، ليتوج الأهلي بالبطولة، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، حيث سجل حميد أحداد في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90.

توج الأهلي بالسوبر الإفريقي بركلات الترجيح للمرة الثالثة بعد أن توج بنسخة 2006 على حساب الجيش الملكي، ونسخة 2007 ضد النجم الساحلي بتلك الكيفية، وتفادى خسارة مشابهة لنسخة 2015 ضد وفاق سطيف بعد أن سجل أيضا في الثانية الأخيرة ضد منافسه الجزائري وخسر بركلات الترجيح.

وحافظ الأهلي على لقبه الذي حصده الموسم الماضي في الدوحة أيضا على حساب نهضة بركان المغربي، وحرم الرجاء من حصد السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز به للمرة الأخيرة في نسخة 2019.

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