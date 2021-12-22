طاهر: كنت واثقا من قدرتنا على التعادل ضد الرجاء.. وإصابة السولية صعبت الأمور علينا

قال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إنه كان واثقا من قدرة فريقه على إدراك التعادل ضد الرجاء في اللحظات الأخيرة في لقاء السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث طاهر مُسجل هدف التعادل ضد الرجاء عقب المباراة قائلا: "سعيد للغاية بالإسهام مع زملائي في حصد لقب السوبر".

وواصل "المباراة كانت صعبة للغاية منذ أول دقيقة خاصة أن الرجاء فريق كبير لكننا كنا على أتم الاستعداد للمباراة رغم أنها كانت تسير بعكس رغبتنا ولكن الفرحة كانت كبيرة في النهاية بحصد اللقب".

وأضاف "إصابة عمرو السولية غير المتوقعة صعبت الأمور عليا لكن ياسر إبراهيم قدم مباراة كبيرة".

وتابع "كنت واثقا من الفوز باللقب وقدرتنا على تسجيل التعادل في اللحظات الأخيرة وهو أمر اعتاد عليه الأهلي على مدار تاريخه بأننا نلعب للدقائق الأخيرة".

وأتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلا: "فرحتي لا توصف بهذا التتويج وأشكر جماهير الأهلي والإدارة وزملائي والجهاز الفني".