رسالة من بانون لجماهير الرجاء والأهلي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

وجه بدر بانون مدافع الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه الحالي، وجمهور فريقه السابق الرجاء بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي مع المارد الأحمر.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث بدر بانون لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كلنا كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ونواجه خصم صعب وكبير".

وواصل متحدثا عن مواجهة فريقه السابق "بالنسبة لي كانت مباراة صعبة، مباراة مليئة بالمشاعر والأحاسيس وحظ أوفر للرجاء قدموا مباراة كبيرة ودافعوا عن تاريخ النادي".

وأكمل بانون "أبارك لجماهير الأهلي وبالنسبة لي لم يكن هناك إحساس مختلف فهذه ثالث سنة لي الفوز باللقب وشرف لي ولعائلتي".

وتابع بانون تصريحاته "كنت أتمنى من جماهير الرجاء تقبل الوضع لأنني أبقى دائما ابن للرجاء وهذه هي الحياة وهو الذي جعلني في هذا المكان وهذه هي كرة القدم وأقول لهم حظ أوفر وأبارك لجماهير الأهلي".

وعن إصابة عمرو السولية لاعب الأهلي قبل ثواني من انطلاق المباراة قال بانون: "السولية لاعب كبير وقدم بطولة كبيرة في كأس العرب مع منتخب مصر وهو لاعب لديه قيمة داخل الأهلي وعانى من إصابة ولكن من شارك بدلا منه قدم مباراة كبيرة"

يذكر أن بانون كان أحد لاعبي الأهلي الذين سجلوا ركلات الترجيح التي ساهمت في تتويج المارد الأحمر باللقب.