عبد الحفيظ: لا أعرف سر الاستعجال وتوترنا ضد الرجاء.. ولسنا مستعدين لخسارة لقب الدوري

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن فريقه عانى من التسرع والتوتر في بداية مواجهته ضد الرجاء بدون مبرر وهو ما كلفهم استقبال هدفا من الفريق المغربي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وقال عبد الحفيظ لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "مباراة صعبة بكل تأكيد نعرف أن لقاء السوبر بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية تسمح لهما بتقديم مباراة جيدة".

وأكمل "الرجاء من الفرق العريقة في إفريقيا كنا متسرعين ومتوترين ولا أعرف السبب".

وواصل "بيتسو موسيماني طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة وغيرنا طريقة اللعب من 3-4-3 لـ4-2-3-1 والهدف جاء في الدقيقة 90، أعتقد لو سجلنا الهدف الأول كانت الأمور ستتغير".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: "من الغد نستعد للقتال على لقب الدوري الذي فقدناه العام الماضي وليس لدينا أي استعداد لخسارته الموسم الحالي".