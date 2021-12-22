الشناوي: لاعبو الأهلي الرجال كانوا على قدر المسؤولية ضد الرجاء.. الجمهور سبب عودتنا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 21:35

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الشناوي

أشاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي بزملائه في الفريق عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث الشناوي عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "لاعبو الأهلي كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

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وواصل "قاتلنا لآخر دقيقة وتوجنا باللقب من أجل الجمهور لا يترك الملعب حزينا، هذا الجمهور كان داعما لنا دائما وسبب رئيسي في إدراك التعادل في الدقيقة 90".

وأتم الشناوي حديثه قائلا: "عدنا في المباراة بفضل تشجيعكم وأبارك للإدارة واللاعبين".

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