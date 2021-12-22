معلول: الأهلي عوضني عن خيبة الأمل في كأس العرب.. أفشة: هذا الفوز من أجل الجمهور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

علي معلول

قال علي معلول الظهير الأيسر إن التتويج بلقب السوبر الإفريقي مع المارد الأحمر عوضه عن خيبة الأمل مع منتخب تونس في نهائي كأس العرب.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

وتحدث معلول عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الحمد لله، بعد خيبة أمل مع المنتخب في نهائي كأس العرب أتت لي فرصة التتويج بلقب مع الأهلي بعد 4 أيام فقط".

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وواصل "أبارك للجماهير واللاعبين وقدمنا كل ما لدينا خلال الـ90 دقيقة واستحققنا الفوز والقادم أفضل".

فيما قال محمد مجدي "أفشة" عقب المباراة للقناة ذاتها: "كان يجب أن نفوز من أجل جمهور الأهلي حتى لا يترك الملعب حزينا".

وأتم "أبارك لكل الجماهير واللاعبين وكنا نواجه فريقا كبيرا وأبارك لطاهر محمد طاهر على هدفه الرائع الذي جعلنا ندرك التعادل".

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