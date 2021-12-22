موسيماني: كان من الممكن أن يفوز الرجاء لكنهم أهدروا الوقت.. نحن الأهلي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي ضد الرجاء

قال بيستو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي إن الرجاء المغربي أهدر الوقت فخسر لقب كأس السوبر الإفريقي.

وحصد الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وقال موسيماني عقب نهاية اللقاء: "أهنئ اللاعبين، تدربنا على ركلات الترجيح وتعاملنا معها بصورة ممتازة".

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وأضاف "أشكر الجماهير على دعمها وكل مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب".

وأكمل "المباراة كانت صعبة وتوقعنا أنها ستكون كذلك".

وأردف "إذا لعب الرجاء بصورة أفضل كان من الممكن أن يفوز لكنهم أضاعوا الوقت".

وأتم "ذهبت المباراة لركلات الترجيح وفزنا، نحن الأهلي ولدينا الروح".

كما علمنا المعلق فارس عوض في تعليقه على دربي كازابلانكا الشهير، على هدف الرجاء نفسه في التعادل التاريخي 4-4 ضد الوداد.. لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.

احتاج الأمر، لهدف في الدقيقة 90، و6 ركلات ترجيح، ليتوج الأهلي بالبطولة، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، حيث سجل حميد أحداد في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90.

وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي بركلات الترجيح للمرة الثالثة بعد أن توج بنسخة 2006 على حساب الجيش الملكي، ونسخة 2007 ضد النجم الساحلي بتلك الكيفية، وتفادى خسارة مشابهة لنسخة 2015 ضد وفاق سطيف بعد أن سجل أيضا في الثانية الأخيرة ضد منافسه الجزائري وخسر بركلات الترجيح.

وحافظ الأهلي على لقبه الذي حصده الموسم الماضي في الدوحة أيضا على حساب نهضة بركان المغربي، وحرم الرجاء من حصد السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز به للمرة الأخيرة في نسخة 2019.

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