تشكيل ريال مدريد - هازارد وفالفيردي أساسيان أمام بلباو

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 20:47

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يقود كريم بنزيمة ومن خلفه فينيسيوس جونيور وإدين هازارد هجوم ريال مدريد في مواجهة أتليتك بلباو في لقاء مقدم من الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويحل الملكي ضيفا على ملعب سان ماميس من أجل تعزيز صدارته لترتيب الدوري.

وللمباراة الثانية على التوالي يشارك هازارد أساسيا، كما يتواجد فالفيردي أيضا في خط الوسط.

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وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدوارد كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – إدين هازارد

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية.

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