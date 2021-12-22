تشكيل ريال مدريد - هازارد وفالفيردي أساسيان أمام بلباو

يقود كريم بنزيمة ومن خلفه فينيسيوس جونيور وإدين هازارد هجوم ريال مدريد في مواجهة أتليتك بلباو في لقاء مقدم من الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويحل الملكي ضيفا على ملعب سان ماميس من أجل تعزيز صدارته لترتيب الدوري.

وللمباراة الثانية على التوالي يشارك هازارد أساسيا، كما يتواجد فالفيردي أيضا في خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدوارد كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – إدين هازارد

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية.