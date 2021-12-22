تشكيل ليفربول - فيرمينو يقود الهجوم أمام ليستر سيتي في غياب صلاح وماني
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 20:40
كتب : FilGoal
قرر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول استبعاد محمد صلاح وساديو ماني من القائمة في مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.
ويشارك جوردان هندرسون أساسيا بعد تعافيه من إصابة بنزلة برد وغيابه عن المباراة الماضية.
ويقود روبرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو هجوم الريدز.
وعلى دكة البدلاء يتواجد أكثر من اسم من الفريق الأول أبرزهم نابي كيتا وديوجو جوتا وجيمس ميلنر.
وجاء تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: كويمين كيليهير
الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس
الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين
الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو
ويتواجد على دكة البدلاء: بيتالوجا – إبراهيما كوناتيه – جيمس ميلنر – نابي كيتا – ديوجو جوتا- جوردون – بيك – كوينساه - ولتمان
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴
Here’s how the Reds line up for #LIVLEI in the @Carabao_Cup quarter-final 👊— Liverpool FC (@LFC) December 22, 2021