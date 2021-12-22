تشكيل ليفربول - فيرمينو يقود الهجوم أمام ليستر سيتي في غياب صلاح وماني

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

قرر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول استبعاد محمد صلاح وساديو ماني من القائمة في مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

ويشارك جوردان هندرسون أساسيا بعد تعافيه من إصابة بنزلة برد وغيابه عن المباراة الماضية.

ويقود روبرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو هجوم الريدز.

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وعلى دكة البدلاء يتواجد أكثر من اسم من الفريق الأول أبرزهم نابي كيتا وديوجو جوتا وجيمس ميلنر.

وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو

ويتواجد على دكة البدلاء: بيتالوجا – إبراهيما كوناتيه – جيمس ميلنر – نابي كيتا – ديوجو جوتا- جوردون – بيك – كوينساه - ولتمان

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