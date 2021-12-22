السوبر الإفريقي - الأهلي يبدأ اللقاء بـ 10 لاعبين.. وتغيير غير محتسب بعد 5 ثواني

تعرض عمرو السولية لاعب النادي الأهلي إلى إصابة قبل بدء مباراة الفريق أمام الرجاء مباشرة.

السولية تعرض لإصابة أثناء نزول اللاعبين لأرض الملعب، ليقرر بيتسو موسيماني استبداله على الفور.

ولأن المباراة كان لابد أن تبدأ في موعدها، فقد بدأ الفريق المباراة بـ 10 لاعبين فقط، قبل أن يدخل ياسر إبراهيم بعد بداية المباراة بثواني قليلة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

ولن يحتسب التبديل ضمن تبديلات الأهلي في المباراة، إذ يحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات على ثلاثة توقفات.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء البيضاوي حاليا، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2021.