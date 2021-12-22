السوبر الإفريقي - الأهلي يبدأ اللقاء بـ 10 لاعبين.. وتغيير غير محتسب بعد 5 ثواني
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 19:10
كتب : حسام نور الدين
تعرض عمرو السولية لاعب النادي الأهلي إلى إصابة قبل بدء مباراة الفريق أمام الرجاء مباشرة.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
السولية تعرض لإصابة أثناء نزول اللاعبين لأرض الملعب، ليقرر بيتسو موسيماني استبداله على الفور.
لحظة إصابة عمرو السولية قبل انطلاق المباراة#السوبر_الإفريقي pic.twitter.com/xm4NyHetdI— FilGoal (@FilGoal) December 22, 2021
ولأن المباراة كان لابد أن تبدأ في موعدها، فقد بدأ الفريق المباراة بـ 10 لاعبين فقط، قبل أن يدخل ياسر إبراهيم بعد بداية المباراة بثواني قليلة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.
ولن يحتسب التبديل ضمن تبديلات الأهلي في المباراة، إذ يحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات على ثلاثة توقفات.
ويلتقي الأهلي مع الرجاء البيضاوي حاليا، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2021.