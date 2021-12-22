كاف: اجتماع ناجح بين موتسيبي ورئيس الكاميرون تمهيدا لانطلاق كأس إفريقيا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اجتماع بين رئيسه باتريس موتسيبي، وبول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، واصفا الاجتماع بالبناء والمثمر.

وقال بيان كاف: "خلال الاجتماع ، أكد الدكتور موتسيبي على أهمية التعاون بين حكومة الكاميرون و كاف وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ أفضل الممارسات العالمية لفيروس كورونا، في جميع الملاعب وملاعب التدريب والفنادق وجميع المناطق التي يتواجد فيها اللاعبون وحكام المباريات ، وأينما يتواجد سيكون المتفرجون والزوار خلال بطولة توتال انرجيز كأس الأمم الإفريقية ، الكاميرون 2021. هذا الأمر مهم بشكل خاص في ضوء متحور أوميكرون".

وأضاف "تم إحراز تقدم جيد خلال الأشهر القليلة الماضية في الكاميرون من خلال تشييد البنية التحتية للاستادات ، وملاعب التدريب وغيرها من المرافق لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021".

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وشدد "قبل أيام قليلة ، تم إبرام اتفاق بين حكومة الكاميرون والاتحاد الكاميروني والاتحاد الإفريقي من حيث:

  • لا يجوز للمشجعين دخول الملاعب لحضور 52 مباراة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون إلا إذا تم تطعيمهم بالكامل وكانوا قادرين على إظهار نتيجة اختبار PCR سلبية لا تزيد عن 72 ساعة ، أو نتيجة اختبار مستضد سلبية لا تزيد عن 24 ساعة.
  • ستتخذ السلطات الصحية المختصة كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التطعيم وإجراء الفحوصات في جميع مواقع المنافسة في الكاميرون.

علاوة على ذلك ، من أجل ضمان العدالة والحياد وكذلك الثقة من جميع الجوانب ، سيستخدم كاف منظمة اختبار محترمة عالميًا ومستقلة ، UNILAB لاختبار لاعبي المنتخب الوطني ووفودهم.

يواصل كاف مع شركائه وأصحاب المصلحة الآخرين الاستعدادات لاستضافة ناجحة لبطولة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 اعتبارًا من 9 يناير 2022.

كاف كأس أمم إفريقيا
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