انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والرجاء التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر في إطار كأس السوبر الإفريقي 2021.

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عبد الإله مدكور يهدر الركلة السادسة والأهلي يتوج بلقب السوبر للمرة الثامنة في تاريخه.

أكرم توفيق يسجل الركلة السادسة للأهلي بنجاح.

محسن متولي يسجل الركلة الخامسة للرجاء بنجاح والآن نذهب لركلة وركلة.

طاهر محمد طاهر يسجل الركلة الخامسة للأهلي بنجاح.

محمود بن حليب يسجل الركلة الرابعة للرجاء بنجاح.

أحمد عبد القادر يسجل الركلة الرابعة للأهلي بنجاح.

مروان هدهودي يسجل الركلة الثالثة للرجاء بنجاح.

بيرسي تاو يسجل الركلة الثالثة للأهلي بنجاح.

زكريا الوردي مدكور يسجل الركلة الثانية للرجاء بنجاح.

بدر بانون يسجل الركلة الثانية للأهلي بنجاح.

محمد أزريدا يسجل التعادل للرجاء.

معلول يسجل الركلة الأولى للأهلي بنجاح.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: عرضية من الناحية اليسرى قابلها أفشة بتسديدة تصدى لها الحارس ارتدت لبيرسي تاو الذي استدار ومرر إلى طاهر الذي راوغ مدافع الرجاء وسدد بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى ليدرك التعادل للأهلي.

ق90: جوووووووووووووووووووووووول طاهر يسجل التعادل للأهلي.

ق87: عرضية سيئة من بيرسي تاو من الناحية اليمنى.

ق84: تبديل ثان للرجاء بمشاركة سفيان بنجديدة بدلا من أحداد.

ق82: تسديدة ساقطة من تاو لكنها مرت بجوار مرمى الرجاء.

ق79: بيرسي تاو يمرر عرضية معلول بالكعب بدلا من التسديد ليهدر فرصة خطيرة على الأهلي.

ق78: تبديل أول للرجاء بمشاركة محمد زريدا بدلا من عبد الإله حافيظي.

ق77: تبديل ثالث للأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من ياسر إبراهيم.

ق75: رأسية بدون معنى من بيرسي تاو.

ق75: خطأ للأهلي بعد عرقلة ديانج أمام منطقة جزاء الرجاء.

ق73: رأسية من حمدي فتحي من ركنية معلول من الناحية اليسرى ذهبت لخارج الملعب.

ق70: مطالبات باحتساب ركلة جزاء للأهلي لكن الحكم الكونغولي لم يحتسب أي شيء.

ق66: إنذار لياسر إبراهيم لتدخله على حميد أحداد.

ق65: بينية من عبد القادر لكن شريف لم يستطع اللحاق بالكرة.

ق64: تسديدة سيئة للغاية من أفشة ارتدت من الحائط البشري وسددها معلول وشتتها دفاع الرجاء.

ق63: الأهلي يحصل على خطأ من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة أحمد عبد القادر.

ق62: تسديدة قوية من أفشة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الرجاء على مرتين.

ق61: إنذار لحميد أحداد بعد إعاقته لأحمد عبد القادر من يده.

ق60: تبديل ثان للأهلي بمشاركة أحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات.

ق58: إنذار أول في المباراة لصالح لاعب الرجاء مروان هدهودي بعد تدخله بقوة على محمد شريف.

ق55: توقف اللعب لإصابة عبد الإله مدكور.

ق52: ركنية من معلول انتهت برأسية غير جيدة من حمدي فتحي.

تبديل للأهلي بين شوطي المباراة بمشاركة محمد شريف بدلا من أيمن أشرف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف دون رد.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تمريرة خاطئة من أفشة مهدت هجمة مرتدة للرجاء انتهت بعرضية شتتها ياسر إبراهيم.

ق41: عرضية من معلول من ركلة ركنية مرت من حارس الرجاء ولكن كالعادة لم تجد من يتابعها.

ق40: تسديدة مقوسة من عبد الإله حافيظي تصدى لها الشناوي.

ق34: هجمة خطيرة للرجاء انتهت بعرضية شتتها بانون لرمية تماس.

ق27: عرضية من معلول لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي بعد ركلة ركنية من الناحية اليمنى.

ق22: عرضية من أيمن أشرف لم يستطع بيرسي تاو وأفشة اللحاق بها لتمر الكرة إلى ركلة مرمى.

ق20: بيرسي تاو يمر من حارس الرجاء ولكن الكرة ذهبت لركلة مرمى.

ق16: هجمة أخرى خطيرة من الرجاء أنهاها عبد الجليل جبيرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى حولها الشناوي بقدمه لركلة ركنية.

ق15: تسديدة قوية من حسين الشحات ارتدت من حارس الرجاء وشتتها الدفاع المغربي سريعا.

ق14: هجمة مرتدة سريعة من الناحية اليسرى أنهاها عبد الإله مدكور بتسديدة ارتطمت الكرة بقدم معلول لتمر من الشناوي ويودعها أحداد في الشباك.

ق13: هدف أول للرجاء عن طريق حميد أحداد.

حسبما أفاد مراسل FilGoal.com في ملعب المباراة بأن مشاركة ياسر إبراهيم ليست استبدالا إذ أنها حدثت قبل انطلاق المباراة.

ياسر إبراهيم شارك مكان السولية، لكن من غير المعروف حتى الآن إن احتسب ذلك كاستبدال أم أنه بدأ كأساسي.

انطلاق المباراة والأهلي يخوضها بـ10 لاعبين.

قبل انطلاق المباراة إصابة عمرو السولية والجهاز الطبي يطلب استبداله.