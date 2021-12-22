تشكيل الأهلي – أيمن أشرف أساسي.. تواجد الشحات وأفشة وتاو في الهجوم ضد الرجاء

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء في ملعب أحمد بن علي المونديالي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف– حمدي فتحي– بدر بانون

في الوسط: علي معلول– عمرو السولية– أليو ديانج- أكرم توفيق

في الهجوم: محمد مجدي "أفشة"– بيرسي تاو – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما خرج من القائمة التي سافرت إلى قطر كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد محمود وعمار حمدي ولويس ميكسيوني ووليد سليمان وأحمد نبيل "كوكا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسام حسن.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، ويطمح في الظفر بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه.