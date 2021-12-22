تشكيل الرجاء – أحداد أساسي ضد الأهلي.. متولي والحافيظي وبنحليب يقودون الهجوم

رغم الشكوك حول مشاركته، يبدأ حميد أحداد مباراة السوبر الإفريقي أساسي بصفوف الرجاء الذي يواجه الأهلي في ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

ويعاون أحداد في قيادة الهجوم، عبد الإله الحافيظي ومحسن متولي ومحمود بنحليب.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: عبد الإله مدكور - جمال حركاس – مروان هدهودي – عبد الجليل جبيرة

الوسط: زكريا الوردي – فابريس نجوما – عبد الإله الحافيظي – محسن متولي – محمود بنحليب

الهجوم: حميد أحداد

البدلاء: أمير الحداوي – محمد سبول – محمد أزريدة – بدر بولاحرود – عمر العرجون – زكريا حبتي – سفيان بن جديدة