جدول مباريات أمم إفريقيا 2021.. مواعيد مباريات دور المجموعات إلى النهائي والقنوات الناقلة والملاعب

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 13:32

كتب : FilGoal

أمم إفريقيا 2021

اقترب موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

كان من المنتظر أن تقام كأس أمم إفريقيا 2021 مطلع العام الجاري لكن تأجلت لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأقيمت قرعة أمم إفريقيا في أغسطس الماضي.

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مجموعات أمم إفريقيا

AFCON 2021 Could Be Cancelled - Reports

-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

-المجموعة الخامسة.. الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الإستوائية

-المجموعة السادسة.. تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا

موعد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى

الأحد 9 يناير

الكاميرون مع بوركينا فاسو - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

إثيوبيا مع الرأس الأخضر - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أولمبي

الاثنين 10 يناير

السنغال مع زيمبابوي - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: كويكونج

غينيا مع مالاوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

المغرب مع غانا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

الجابون مع جزر القمر - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

الثلاثاء 11 يناير

الجزائر مع سيراليون - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: جابوما

مصر مع نيجيريا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

السودان مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأربعاء 12 يناير

تونس مع مالي - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: ليمبي

موريتانيا مع جامبيا - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

كوت ديفوار مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 مساء - الملعب: جابوما

الجولة الثانية

الخميس 13 يناير

الكاميرون مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

إثيوبيا مع كاب فيردي - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

الجمعة 14 يناير

السنغال مع غينيا - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: كويكونج

مالاوي مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

المغرب مع جزر القمر - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

الجابون مع غانا - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

السبت 15 يناير

نيجيريا مع السودان - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأحد 16 يناير

جامبيا مع مالي - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: ليمبي

تونس مع موريتانيا - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

كوت ديفوار مع سيراليون - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

الجزائر مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما

الجولة الثالثة

الاثنين 17 يناير

الكاميرون مع كاب فيردي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

بوركينا فاسو مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

الثلاثاء 18 يناير

السنغال مع مالاوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

غينيا مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

المغرب مع الجابون - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

غانا مع جزر القمر - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأربعاء 19 يناير

مصر مع السودان - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

نيجيريا مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الخميس 20 يناير

كوت ديفوار مع الجزائر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

سيراليون مع غينيا الإستوائية - الساعة 6:00 - الملعب: ليمبي

جامبيا مع تونس - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي

مالي مع موريتانيا - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما

موعد مباريات الأدوار الإقصائية

Egypt FA confirm loss of Africa Cup of Nations trophy | Goal.com

يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية مع أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات.

الدور ثمن النهائي

23 يناير

وصيف المجموعة الأولى أمام وصيف المجموعة الثالثة - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

متصدر المجموعة الرابعة أمام المركز الثالث في المجموعة الثانية أوالخامسة أو السادسة - الساعة 9:00 - الملعب: رومدي أدجيا

24 يناير

وصيف المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة السادسة - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

متصدر المجموعة الأولى أمام المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

25 يناير

متصدر المجموعة الثانية مع المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

متصدر المجموعة الثالثة مع المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو الرابعة - الساعة 9:00 - الملعب: أحمدو أهيدجو

26 يناير

متصدر المجموعة الخامسة مع وصيف المجموعة الرابعة - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

مصتدر المجموعة السادسة مع وصيف المجموعة الخامسة - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي

ربع النهائي

تلعب مباريات ربع النهائي خلال يومي 29 و30 يناير

نصف النهائي

تلعب المباراتين خلال يومي 2 و3 فبراير

النهائي والمركز الثالث

تلعب المباراتين يوم 6 فبراير

القنوات الناقلة

تذاع المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، في انتظار الإعلان عن تفاصيل أكثر مع اقتراب انطلاق المسابقة.

موعد مباريات أمم إفريقيا موعد أمم إفريقيا جدول مباريات أمم إفريقيا مصر تونس المغرب الجزائر السنغال الكاميرون
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