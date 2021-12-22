إعلان إفلاس نادي كاتانيا الإيطالي

أعلنت محكمة كاتانيا إفلاس نادي كاتانيا القابع في الدرجة الثالثة بسبب الإفلاس.

وبحسب موقع itasportpress يمكن لهيئة القضاة تعيين وصي مؤقت للإفلاس وسيستمر هذا في انتظار الانتهاء من المزاد التنافسي والعثور على مالك جديد.

وسيتعين على الشركة الجديدة التي ستتولى اللقب الرياضي تعيين جميع الأعضاء (اللاعبين والموظفين الفنيين بما في ذلك مديري المنطقة الرياضية ما لم يستقيلوا لأن ذلك سيكون عادلا وصادقا بعد فشل المهمة) ومواصلة بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم يبلغ صافي راتبه مليون ونصف المليون.

وسيتعين على الشركة الجديدة تقديم ضمانات لحوالي 2.5 مليون لإنهاء الموسم.

ومن الممكن أن يواصل الفريق المنافسة في الدرجة الثالثة الموسم الجاري أو فسخ تعاقد لاعبي الفريق وتسريحهم بشكل نهائي.

ويحتل كاتانيا المركز الثاني عشر في المجموعة الثالثة من الدرجة الثالثة الإيطالية برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق التأهل للدرجة الثانية بعد انتصاف الموسم.

كاتانيا خاض 17 موسما في الدرجة الأولى الإيطالية و34 مباراة في الدرجة الثانية و32 في الدرجة الثالثة.

الفريق المُلقب بـ "الأفيال" كان آخر مواسمه في الدوري الإيطالي 2013-14، وتعاقب عليه عدة مدربين أبرزهم سينسيا ميهايلوفيتش ودييجو سيميوني وفينتشينزو مونتيلا ورولاندو ماران وجون توشاك.

وكان أفضل مركز للفريق وسط الكبار هو الثامن والذي تحقق 3 مرات آخرها 2012-13.