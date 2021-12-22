مصدر من كاف لـ في الجول: مسحة أحداد سلبية.. هذا اللاعب الوحيد الذي يغيب عن لقاء الأهلي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 17:19

كتب : محمد عبد العظيم

حميد أحداد - همام طارق - أسامة إبرهيم - الإسماعيلي - الرجاء

جاءت مسحة حميد أحداد لاعب الرجاء البيضاوي المغربي سلبية استعدادا لملاقاة الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" –طلب عدم ذكر اسمه- قبل ساعات من المباراة: "بعثة الرجاء بخير بما فيهم حميد أحداد الذي جاءت مسحته سلبية".

وواصل "أحداد كان لديه بعض الأعراض لكنها بسيطة والمسحة الأخيرة له كما قلت جاءت سلبية".

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وكشف "اللاعب الوحيد الذي يغيب عن مواجهة الأهلي هو محمد الناهيري".

وكان تقرير صحفي من موقع "Le360" المغربي بأن التحاليل التي خضع لها الرجاء للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية لسبعة لاعبين من بينهم أحداد.

وقال مصدر آنذاك من كاف: "قررنا إجراء مسحة جديدة لبعثة الرجاء في الثانية عصرا بسبب ظهور أعراض على حميد أحداد لاعب الفريق المغربي ووجود شكوك حول إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "حتى الان لا يوجد شكوك حول لاعبين آخرين".

وأتم "ننتظر نتيجة المسحة لمعرفة موقف باقي لاعبي الفريق".

وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي بقطر.

الرجاء الأهلي حميد أحداد
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