الأهلي يقرر استمرار متولي في الدوحة أسبوعين للعلاج

قرر الجهازان الفني والطبي لـ النادي الأهلي بقاء محمود متولي مدافع الفريق في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الفحوصات الطبية التي يخضع لها في مستشفى سبيتار بعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف على قطاع كرة القدم.

وتقرر بقاء متولي في الدوحة ليواصل اللاعب الخضوع للفحوصات الطبية وتنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية.

وفضل الجهاز الفني استمرار متولي لتلقي العلاج من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب فرصة، وفي ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته المميزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد توجه إلى مستشفى سبيتار بالدوحة برفقة الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد وفاءي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وخضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعة رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر لحساب كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.