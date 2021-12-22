آس: كورونا تضرب لاعبا جديدا في ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن إصابة جديدة محتملة بفيروس كورونا داخل نادي ريال مدريد.

ولم يسافر الشاب سيرجيو أريباس مع الفريق لمواجهة أتليتك بلباو اليوم.

وظهرت أعراض المرض على أريباس أمس ليخضع لاختبار "رابيد تيست" الذي جاءت نتيجته إيجابية ليخضع لمسحة وفي انتظار النتيجة.

ولم يتمكن اللاعب من ركوب الطائرة كإجراء احترازي.

وأشارت آس إلى أن اللاعب بصحة جيدة ويتواجد في منزله مع وجود أعراض البرد.

ويغيب 6 لاعبين من ريال مدريد بسبب الإصابة بفيروس كورونا وهم إيسكو وألابا ومارسيلو وماركو أسينسيو ورودريجو جوس وجاريث بيل وأندري لونين بالإضافة إلى دافيدي أنشيلوتي المدرب المساعد.

وتعرض لوكا مودريتش للإصابة بفيروس كورونا قبل أن تتحول نتيجة فحصه إلى سلبية ولكنه لن يكون جاهزا للمشاركة اليوم.

ويغيب عن ريال مدريد أيضا الثنائي داني كارباخال وسيبايوس بسبب الإصابة مع كاسيميرو بسبب تراكم البطاقات.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره أتليتك بلباو اليوم الأربعاء في مباراة مقدمة من الأسبوع الـ21 للدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بعد 18 مباراة.