جيرارد: لا يمكننا التنبؤ بوضعنا قبل ملاقاة تشيلسي.. الموقف يتغير كل ساعة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف أنور الغازي في تشيلسي

لا يستطيع ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا التنبؤ بوضع فريقه من حيث الإصابات بفيروس كورونا قبل مواجهة تشيلسي الأسبوع المقبل.

ويحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، لكن جيرارد ظهر في مؤتمر صحفي مبكر بسبب دخول فترة الأعياد.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا أخبار متضاربة، في صباح اليوم كانت لدينا بعض الأمور أثناء عمل الفحوصات ولكن في نفس الوقت عاد بعض من اللاعبين للتدريبات".

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وأكمل "وضع الإصابات بفيروس كورونا يتغير كل ساعة، يتغير على أساس يومي، لا يمكن التنبؤ به، نحن نخضع لاختبارات كل يوم".

وواصل "أنا لا أعرف حقاً الموقف الذي سنكون فيه يوم المباراة، لو كانت المباراة اليوم فلدينا ما يكفي للعب".

وتابع أسطورة ليفربول "أتوقع أن تقام المباراة، إنها مباراة نتطلع إليها بشدة".

عن الاستعداد لمواجهة تشيلسي، أوضح قائلا "أنت تستعد دائماً لأفضل فريق، تشيلسي سيخوض مباراة الليلة، وأنا متأكد من أن الفريق سيكون مختلفا كثيرا عن الفريق الذي سنواجهه".

واستمر "استمعت إلى المقابلات الصحفية لتوماس توخيل، وأعتقد أنه سيريح وسيحمي بعض اللاعبين قليلا، وهو أمر مفهوم".

وشدد "ما أود قوله هو أن لديهم فريق من الطراز العالمي ملئ باللاعبين الكبار، لذلك أنا متأكد من أنه إذا كان لديهم عدد كاف من اللاعبين لخوض هذه المباراة، فسنجد فريق تشيلسي قويا حقا".

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