أرتيتا: أشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.. وأرجوكم لا تعيدونا للعب بدون جماهير

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أسنال بأن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح نحو التحسن والعودة للمنافسة على الألقاب.

ويلتقي أرسنال مع نورويتش سيتي على ملعب الأخير في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية البوكسنج داي: "عودة أوباميانج؟ نحن نسير مباراة بمباراة ونقرر التشكيل الذي سيلعب مع اقترابنا للمباراة".

وتابع "من سوء حظنا بأن الموسم ما زال سينتهي في شهر مايو وما زال لدينا الكثير لنفعله والكثير علينا أن نتحسن به ولكن اعتقد بأن الفريق يمشي في الاتجاه الصحيح، هذا هو ما أشعر به".

وشدد "لم نتعرض للإصابات في مباراة سندرلاند، ولكننا خسرنا تشامبرز قبل المباراة بسبب إصابته بالكوفيد، نجري الاختبارات بشكل يومي وسنرى كيف تسير الأمور".

وأردف "أرجوكم لا تعودوا بنا إلى اللعب بدون حضور جماهيري، لقد جربنا ذلك الأمر ولم يعجبنا لذلك نأمل بألا يتكرر، لأننا نشعر بأنها رياضة مخلتفة، كرة القدم هي عبارة عن المشاركة مع الآخرين وملأ الجماهير للملعب، لذلك حينما تغيب الجماهير نشعر بأنها رياضة أخرى مختلفة نفتقد فيها للمنافسة".

وأضاف "نحن سعداء بما يقدمه لاكازيت، والطريقة التي يلعب بها يجب عليه أن يستمر على ذلك".

وأتم "بالطبع لقد ارتكبت بعض الأخطاء خلال فترتي مع أرسنال وكان لدي الوقت لعكس ذلك، أتمنى لو كان بجانبي 6 بطولات حاليا لأن هذا ما يستحقه ذلك النادي".

ويحتل أرسنال حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.