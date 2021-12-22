اتهام ميندي بقضية اغتصاب جديدة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 13:37

كتب : FilGoal

بنيامين ميندي لاعب مانشستر سيتي

وجهت النيابة الإنجليزية تهمة اغتصاب جديدة لبينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي.

وتواجد لاعب مانشستر سيتي في جلسة استماع اليوم في محكمة تشيستر كراون وتم مواجهته بالتهمة الجديدة.

وتم توجيه 6 تهم سابقة لميندي بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

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البداية كانت بـ4 اتهامات للاعب وتم حبسه وقتها احتياطيا حتى صدور الحكم قبل أن يتم إضافة تهمتين جديدتين.

النيابة قالت في بيان رسمي في وقت سابق بخصوص التهمتين إنها قد فوضت شرطة شيشاير بتهمتي اغتصاب إضافيتين بجانب ساها ماتوري صاحب الـ 40 عاما وشريكه في الجريمة.

وذكرت شرطة شيشاير ودارة الادعاء الملكية بأن الإجراءات الجنائية ضد ماتوري وميندي حية وأن لهما الحق في محاكمة عادلة.

ويقضي ميندي حاليا فترة من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في شهر أغسطس الماضي بسبب نزجيه اتهامات سابقة له بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

مجموع التهم الحالي لبينجامين ميندي قد وصل إلى 7 اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، بالإضافة إلى كسر قواعد الحجر الصحي، وجميع التهم الموجهة إليه يقال بأنها حدثت في الفترة ما بين شهر مارس الماضي إلى شهر أغسطس حيت تم القبض عليه.

ميندي انضم لمانشسر سيتي قادما من صفوف موناكو في 2017، وشارك خلال تلك الفترة في 75 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 12 آخرين.

الدوري الإنجليزي بنجامين ميندي مانشستر سيتي
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