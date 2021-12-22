تقليص فترة عزل لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة بكورونا

تقلصت الفترة التي يخضع لاعبو الدوري الإنجليزي فيها للحجر الصحي بعد الإصابة بفيروس كورونا إلى 7 أيام فقط.

وكان يجب عن أي لاعب أو شخص مصاب بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة الخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

وقررت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء تقليص فترة العزل من 10 أيام إلى 7 أيام مع ضرورة الحصول على نتيجة مسحة سلبية في اليومين السادس والسابع من العزل.

وقال ساجد جافيد وزير الصحة البريطاني إن التغيير الجديد في القرارات سيقلل من الاضطراب الناجم عن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وأضاف "ينطبق التغيير على أي شخص يخضع حاليا للعزل، لذلك يمكن للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم أو ظهرت عليهم الأعراض لأول مرة يوم الجمعة إنهاء العزل يوم 24 ديسمبر إذا استوفوا الشروط".

وأتم "لا ينبغي لأي شخص إنهاء العزل مبكرا إذا استمرت معاناته من أعراض المرض".

وبذلك ستتمكن فرق الدوري الإنجليزي من الاستفادة من لاعبيها في وقت أقرب.

قبل يومين، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري في بيان رسمي عن تسجيل 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الفرق من إجمالي 12.345 فحصا قد أجري خلال الفترة ما بين 13 حتى 19 ديسمبر.

عدد الإصابات هو الأكبر تسجيله بين أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة أسبوع واحد في الدوري الإنجليزي منذ بداية انتشار الفيروس.

وكانت الرابطة قد أجلت 9 مباريات خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار الفيروس بين اللاعبين وعدم توافر عدد يكفي لخوض المباريات.

وكانت الأندية قد صوتت حول استمرار الدوري أو إيقافه بسبب انتشار الفيروس وجاءت النتيجة برفض تأجيل المباريات والاستمرار بشكل طبيعي.

كما قرر الاتحاد الإنجليزي إلغاء قاعدة إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل في كأس الاتحاد والاحتكام إلى الأوقات الإضافية مع وضع المباريات التي سبق تأجيلها من الدوري في المواعيد المخصصة لأوقات المباريات المعادة.

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