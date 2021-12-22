مصدر من كاف لـ في الجول يوضح موقف الناهيري قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 12:25

كتب : محمد عبد العظيم

محمد الناهيري الرجاء

ينتظر الرجاء المغربي نتيجة المسحة الثانية الخاصة باللاعب محمد الناهيري لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي اليوم.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر لحساب كأس السوبر الإفريقي.

الناهيري غاب عن تدريبات الرجاء أمس بعد خضوعه لفحص فيروس كورونا.

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وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "ننتظر نتيجة المسحة الثانية لمحمد الناهيري لتحديد موقفه من مباراة اليوم".

وأضاف "الرجاء طلب إعادة المسحة بسبب عدم ظهور أعراض على اللاعب رغم إيجابية المسحة الأولى التي خضع لها أمس".

وأتم "اللاعب غادر فندق إقامة الرجاء أمس حتى لا يحدث اختلاط بينه وبين لاعبي الفريق حتى ظهور نتيجة المسحة".

الناهيري شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر وانتظر هناك عقب إقصاء أسود الأطلس من البطولة بجانب زميليه أنس الزنيتي وعبد الإله الحافيظي في انتظار وصول باقي الفريق للدوحة.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

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